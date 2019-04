Kriminalität : Alles zum Thema Enkeltrick

Lintorf Gratis-Vortrag zum Thema „Enkeltrick“.

(RP) Immer noch fallen insbesondere Senioren auf den „Enkeltrick“ herein und werden so um ihre Ersparnisse gebracht. Die redegewandten Täter verwickeln gekonnt in ein Gespräch und schüren Ängste über vermeintliche Notsituationen meist naher Verwandter. Um besser auf diese Situation vorbereitet zu sein, bietet der TuS 08 Lintorf in seinem Gesundheitszentrum „TuSfit“, Brandsheide 30, am Mittwoch, 8. Mai, 15 bis 16.30 Uhr einen Gratis-Vortrag zum Thema „Enkeltrick“ an. Es referiert der Polizist Holger Kresken. Anmeldung unter 02102-740050 gebeten.