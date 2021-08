Ratingen : Ratinger Gastwirt stiftet Cocktail-Gutscheine für Blutspender

Ratingen Blutspender dürfen sich am 25. August über eine ganz besondere Anerkennung freuen. Alexander Bös, Inhaber des Hubert’s 1908 (Minoritenstraße) wird selbst Blut spenden und Gutscheine für den Cocktail „Blutorange“ zur Verfügung stellen.

() Im Sommer werden die Blutreserven oft knapp, aber in diesem Jahr kommt ein Problem hinzu: In den Regionen, die von der Hochwasser-Katastrophe betroffen sind, können keine Blutspendetermine stattfinden, da die Infrastruktur zerstört ist. Umso wichtiger, dass in den Orten, die vom Hochwasser verschont wurden, viele Menschen Blut spenden.

In Ratingen sind Blutspender am Donnerstag, 26. August, von 15 bis 19.30 Uhr im Haus am Turm, Angerstraße 11, herzlich willkommen. Das DRK bittet alle, die Blut spenden möchten, sich vorab unter im Internet den passenden Termin zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden.