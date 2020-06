Tiefenbroich : Coronavirus an der Paul-Maar-Schule

Info

Aktuell: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 21 Infizierte, davon in Erkrath 3, in Haan 1, in Heiligenhaus 1, in Hilden 5, in Langenfeld 0, in Mettmann 1, in Monheim 0, in Ratingen 9, in Velbert 1 und in Wülfrath 0.891 Personen gelten inzwischen als genesen. Der Kreis zähle bislang insgesamt 79 Verstorbene, teilte die Kreisverwaltung mit.