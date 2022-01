Ratinger Bauprojekte : Projekte: So baut die Stadt auf die Zukunft

Ratingen In der Stadt gibt es zahlreiche Bauvorhaben, doch es muss noch deutlich mehr geschehen. Bei den Unternehmen tut sich eine Menge.

Bei Eigentumswohnungen zogen die Preise auf breiter Front an. Dies gilt ebenso für Düsseldorf wie für viele Umlandstädte. Im Speckgürtel lagen die Steigerungen häufig im zweistelligen Bereich, so für einfach ausgestattete Wohnungen in Mönchengladbach (plus 10 Prozent), in Krefeld (plus 15), in Ratingen (plus 13) und in Mettmann (plus 14). Den größten Preisanstieg verbuchte Mettmann in mittelguten Lagen, wo die Quadratmeterpreise von 1.800 auf 2.200 Euro kletterten: plus 22 Prozent. Ratingen führt bei den Kommunen des Umlands die Quadratmeterpreise an: Gebrauchtwohnungen an sehr guten Standorten schlagen mit 4.000 Euro zu Buche. Fakt ist: Der Unternehmensverband Ratingen (UVR) will aus Einpendlern mehr Einwohner machen und fordert die Stadt auf, mehr Wohnungen zu schaffen. Zurzeit gibt es einige Projekte, doch diese Bauvorhaben werden den sehr angespannten Wohnungsmarkt nur zum Teil entlasten können. Es muss noch viel getan werden – das wissen Politik und Stadtspitze. Und gutes Wohnen gehört zur Lebensqualität unbedingt dazu.