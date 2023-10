Vortrag zu Suchterkrankungen „Sucht hat immer eine Geschichte“

Im Rahmen der Aktionswoche „Sucht hat immer eine Geschichte“ laden die Fachklinik Haus Siloah und die Frauensuchtberatungsstelle Bertha F. sowie die Fachstelle Essstörungen am Donnerstag, 26. Oktober, von 14 bis 16 Uhr zu einem Vortrag zum Thema „Sucht als Traumafolgestörung“ in die Höhenstr. 25 in Düsseldorf ein. Es referieren Anja Vogt und Margarethe Oumellal von Bertha F. und Markus Beyler von der Fachklinik Haus Siloah. Suchterkrankte Menschen erfahren oft Ablehnung, ohne dass ihre eigene Lebensgeschichte angemessen berücksichtigt wird. Viele von ihnen haben in ihrem Leben verschiedene Formen von Gewalt erlebt. Der Konsum von Suchtmitteln kann oft als erfolgloser Versuch angesehen werden, diese traumatischen Erlebnisse zu bewältigen. „Traumatische Erfahrungen sind oft eine der Ursachen für den Konsum von Suchtmitteln. Deshalb ist die intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema im Kontext von Suchterkrankungen von großer Bedeutung“, so Dipl.-Psych. Markus Beyler von der Fachklinik Haus Siloah. Besonders wichtig sei dabei, die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf Entstehung, Verarbeitung, Verlauf und therapeutische Unterstützung von Suchterkrankungen zu beleuchten.