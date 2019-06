Gesundheit : Aktionstag mit Sport und Gesundheit

Das Bonhoeffer-Gymnasium in Ratingen plant 50 verschiedene Projekte.

(RP) Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ratingen West findet am 3. Juli erneut ein Health-Care-Day statt, an dem viele jahrgangsstufenübergreifende Angebote von Lehrern, Schülern und außerschulischen Lernpartnern auf die Schüler der Schule warten.