Produkte : So nachhaltig wirkt die faire Woche in der Stadt

So nachhaltig wirkt die faire Woche in der Stadt

Ratingen Die Aktionen waren eingebettet in die Tage der Nachhaltigkeit. Im Aktionsmonat September konnte man sich zudem in der Rathaus-Kantine bei der Ausstellung „Make chocolate fair!“ über die Produktionsbedingungen von Kakao und Schokolade informieren.

(RP) Da gab es viel zu sehen und zu erleben. In diesem Jahr lockten viele Aktionen im Rahmen der bundesweiten Aktionstage „Faire Woche“ in die Stadt.

Eingebettet in die Ratinger Tage der Nachhaltigkeit, drehte sich das Motto der diesjährigen Fairen Woche „Fair statt mehr“ um das 12. UN-Nachhaltigkeitsziel: nachhaltiger Konsum und Produktion. Auf die Frage „Was trägt der Faire Handel zu einer nachhaltigen Lebensweise bei?“ geben Ratinger Bürger in Film-Clips Antworten.

Die Video-Clips und auch die Inhalte der Poster zur Fair-Trade-Stadttour werden weiterhin über www.fairtrade-ratingen.de abrufbar sein. Ein Fokus lag in diesem Jahr auf den Arbeitsbedingungen in der Kakaoproduktion. In Kooperation mit dem Team des städtischen Jugendkulturjahres wurde eine Sonderedition der Ratinger Stadtschokolade – eine Fair-Trade-Kinderschokolade – herausgegeben, die in der Touristinformation und in Weltläden erhältlich ist.