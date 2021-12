Schüleraktionen in Ratingen : Besuche und Briefe machen viel Freude

Ratingen Grüße und Besuche kamen im Seniorenzentrum St. Marien gleich zweimal gut an. Dafür sorgten Gruppen zweier Schulen in der Weihnachtswoche.

Unter dem Motto „Freude schenken - Freundschaft lenken“ waren auch in diesem Jahr viele Schüler der Liebfrauenschule Ratingen kaum zu bremsen, als es darum ging, liebevolle weihnachtliche Grüße für die Bewohner des Seniorenheims Marienhof zu übermitteln. Das Engagement der Jugendlichen kannte keine Grenzen: Sie schrieben altvertraute und lustige Weihnachtsgedichte auf und gestalteten sie kunstvoll - sie bastelten Fenstersterne und stellten Engelchen als dekorative Tischdekoration her. Damit setzten die Jugendlichen eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Seniorenheim und der erzbischöflichen Realschule fort, deren Bedeutung durch eine Kooperationspartnerschaft untermauert wird. Beschenkt wurden am Ende alle: Zum einen die jugendlichen Bastelköniginnen, indem sie die Freude genießen durften, die es bereitet, Freunde zu beschenken. Zum anderen die Bewohner des Seniorenheims, die sich an den fantasievollen Grüßen erfreuten. Als Ausdruck dieses Bündnisses von Herz zu Herz überreichte LFS-Projektleiterin Maria Mund-Marek dem Leiter des Seniorenheimes, Horst Ramm, einen Präsentkorb.