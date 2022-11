Auf Geschenkesuche? Gemeinden laden ins Weihnachtsdorf ein

Der Interkulturelle Frauen- und Mädchentreff aus dem JuTu der evangelischen Kirchengemeinde Ratingen hat auch in diesem Jahr ein Kochbuch geschrieben. Der erste Band, der im letzten Jahr erschienen ist, war geprägt von Gewürzen und Geschichten geflüchteter Frauen aus dem arabischen Kulturkreis. Im Jahr 2022 haben viele Frauen aus der Ukraine Zuflucht in Ratingen gefunden. Einige dieser Frauen haben Hilfe und Unterstützung im Jugendzentrum an der Turmstraße erhalten. Gegen die Einsamkeit hilft gemeinsames Kochen und so können Sorgen und Ängste für einen Moment in den Hintergrund treten. Die kulinarische Reise ist somit in diesem Jahr weitergegangen und die Teilnehmer konnten viele weitere Spezialitäten probieren und genießen. Die Rezepte finden Interessierte im Kochbuch „Neue Rezepte aus der Heimat“.