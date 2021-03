Kostenpflichtiger Inhalt: Ratinger Zentrale : Rathaus: Alle zwei Minuten wird geimpft

Am Freitagmittag trafen die ersten Kita-Mitarbeiter, die geimpft werden sollten, am Rathaus ein. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Am Freitag lief die Impfaktion fürs Kita-Personal an. Alles wurde sehr genau organisiert. Im Einbahnstraßen-System wurden die Mitarbeiter nach einer Registrierung zu den Impfplätzen geführt. Am nächsten Freitag geht es weiter.