Ratinger Stadtteil : Fleißige Müllsammler in Lintorf unterwegs

Fleißige Müllsammler in Lintorf unterwegs

Ein starkes Team: Viele große und kleine Bürger machten in Lintorf sauber. Foto: RP/Privat

LINTORF Der Stadtteil wurde jetzt wieder bei einer großen Aktion von unachtsam weggeworfenem Müll befreit. Die Veranstalter sind zufrieden mit der Resonanz auf ihre Aktion. Auch wenn sicherlich ein Großteil der Müllfunde in den privaten Restmülltonnen der Sammler entsorgt wurden, wurden an den zentralen Müllsammelstellen einige Säcke aber auch größere Fundstücke, beispielsweise ein Schaltknüppel von einem Auto, Fahrradreifen oder Holzregale abgelegt.

Allein von den Grundschulen vor Ort haben sich mehr als 100 Teilnehmer, Kinder wie Eltern, gefunden, die Müll gesammelt hatten. Aber auch andere Gruppen und Familien waren fleißig. So ist der Aktivtreff60plus mit einer kleinen Gruppe gestartet und hat sich um das alte Rathaus und einen Teil der Drupnas gekümmert. „Es hat viel Spaß gemacht, denn wir sind richtig in die Büsche gekraxelt. Wir haben unter anderem einen Rollschuh, einen großen Besen und einen großen Bierkrug gefunden. Dieser steht nun als Trophäe bei uns im Treff. In den Büschen waren noch viele Überreste vom Karneval, abgesehen von Kippen um die Bushaltestelle. Es hat sich mehr als gelohnt“, meinte Bettina Borsch.