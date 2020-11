Gute Sache : 140 Wünsche an einem Baum

HEILIGENHAUS Die Aktion der Frauen Union und der Kreissparkasse wird fortgesetzt. Insgesamt 140 Wünsche hängen an dem Baum, den die Belegschaft der Kreissparkasse Düsseldorf ebenso traditionell wieder geschmückt hat. Anonym zusammengetragen wurden die Wünsche von den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, den Kitas Nonnenbruch und Unterm Himmelszelt, der Awo sowie den Seniorenheimen Domizil, St. Josef und der Diakonie Schulstraße.

Den Wunschbaum in der Kassenhalle der Kreissparkasse Düsseldorf, den wollten sich Uschi Klützke und Dieta Unteregge von der Frauen Union auch in diesen Zeiten nicht nehmen lassen. In Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Düsseldorf organisieren die beiden seit elf Jahren die Aktion, die dafür sorgt, dass das Weihnachtsfest in manchen Haushalten heller wird. Ein Spiel für einen kleinen Jungen, eine Wolldecke, einen Schlafanzug oder eine Strickjacke für einen älteren Menschen und auch Sekt und Süßigkeiten oder Pflegesets stehen exemplarisch auf den Wunschzetteln.

Die Idee des Wunschbaums ist ganz einfach: Jeder kann sich die Wunschkarten vom Baum in der Kassenhalle der Kreissparkasse nehmen, kauft das Gewünschte im Wert von etwa 20 bis 25 Euro und darf es gerne festlich einpacken. Bis zum 12. Dezember müssen die Wünsche dann in der Löwenapotheke abgegeben werden. Die Organisatorinnen sammeln die Präsente ein und verteilen sie am 15. Dezember in den Einrichtungen, nur bei der Lebenshilfe geben sie Geschenke persönlich ab. Dort wird auch in diesem Jahr mit Musik und Gedichten gefeiert, allerdings vor dem Haus.