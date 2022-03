Aktion in Ratingen West : Schüler rufen zum Frieden auf

Demo des Bonhoeffer-Gymnasiums am Grünen See. Foto: RP/Bonhoeffer-Gymnasium

Ratingen West Am Seeufer platzierten sich alle in einer Menschenkette um den Grünen See, um ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Leidtragenden des Krieges in der Ukraine zu setzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Ereignisse in der Ukraine bewegen die Schüler. So reichte es dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium nicht, das Kriegsgeschehen als aktuelles Thema im Unterricht zu besprechen. Unter Berufung auf Dietrich Bonhoeffer, der selbst unmissverständlich forderte: „Denn der Friede muss gewagt werden!“, bewegte sich jetzt ein langer Protestzug aus Eltern, Lehrkräften und nahezu 600 Schüler zum Grünen See und positionierte sich für Freiheit, Demokratie und Frieden. Dabei wanderte die Schülerschaft mit selbst gestalteten Plakaten und Sprechchören, die zum Frieden aufriefen, über von der Polizei gesperrte Straßen, teilweise unter dem Applaus der wartenden Autofahrer. Am Seeufer platzierten sich alle in einer Menschenkette um den Grünen See, um ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den Leidtragenden des Krieges in der Ukraine zu setzen.