Ratinger Natur : Frühlingsboten: 200.000 Blumenzwiebeln gepflanzt

Ratingen Bei den Sorten handelt es sich durchaus um Blumenzwiebeln mit Mehrwert, die nicht nur schön aussehen, sondern auch zahlreiche Nützlinge wie Bienen und Schmetterlinge anlocken. So wurden Flächen an der Grabenstraße und im Erholungspark Volkardey mit Schneeglanz, Kegelblume, Traubenhyazinthen und Blausternchen bepflanzt, um viele Bienen anzulocken.

(RP/kle) Damit ab März Tulpen, Narzissen und Co. als Frühlingsboten die ersten Triebe durch die Erde stecken können, wurden jetzt schon an der Grabenstraße und im Erholungspark Volkardey rund 200.000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Eine spezielle Pflanzmaschine hat dafür gesorgt, dass die Blumenzwiebeln innerhalb nur weniger Stunden gesetzt werden konnten. Mit drei bis fünf Stundenkilometern bringt sie die Blumenzwiebeln in die Erde. Die Zwiebeln fallen aus einem Behälter auf ein Förderband, zwei Pflugscharen heben den Rasen an, lockern das Erdreich und bringen die Zwiebeln in die Erde.