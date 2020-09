Mensch & Stadt : So ackern die Bauern für ihre Kunden

Ratingen Erntedankfeste fallen coronabedingt aus. Heimische Landwirte werden kreativ und stellen Strohpuppen auf.

Zwei riesige Strohpuppen auf dem Gelände des Sackerhofes in Tiefenbroich bringen manch einen Passanten zum Schmunzeln. Doch der Hintergrund, warum sie aufgestellt wurden, ist wenig humoristisch. Drei Jahre Trockenheit, bürokratische Hürden und nicht zuletzt Corona bringen die heimischen Landwirte in arge Bedrängnis.

„In Corona-Zeiten ist es schwer, mit den Verbrauchern in Kontakt zu kommen“, so Martin Dahlmann, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Mettmann. Viele Erntedankfeste fallen aus. Kurzentschlossen sind Landwirte kreativ geworden und haben Strohpuppen in verschiedensten Variationen zum Gedenken an Erntedank aufgestellt. Plakate mit der Aufschrift „Wir ackern für Dich“ rufen regionale Produkte in Erinnerung.