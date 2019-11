Heiligenhaus : Akteure für die Bühne gesucht

Im Programm während des Weihnachtsmarkts sind noch Plätze frei.

Der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt findet in der Zeit von Donnerstag,12,. bis Sonntag, 15. Dezember, statt. Wer Interesse hat, am Bühnenprogramm mitzuwirken, kann sich im Kulturbüro Heiligenhaus: Telefon 02056 13-195 oder per E-Mail an v.kautz@heiigenhaus.de wenden.