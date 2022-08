AfD Ratingen kritisiert LEG : Einfachverglasung in LEG-Wohnungen

Ratingen Ratinger AfD-Fraktion fordert Isolierglas, um Mieter vor hohen Energiekosten zu bewahren. LEG will Mietobjekte sukzessive modernisieren.

() Auf Anregung einiger Mieter, besuchte die AfD-Ratsfraktion einige LEG-Wohnungen in Ratingen West und stellt fest: „Einzelne vermietete Wohnungen im Eigentum der LEG immer noch mit dünnen Einfachverglasungen altertümlicher Bauart ausgestattet.“ Solche Wohnungen genügten in keiner Weise den aktuellen Bauvorschriften, verschleudern unnötig Heizenergie und belasteten die Mieter obendrein mit hohen Kosten, kritisiert die Fraktion. Sie fordert die Ratinger Stadtverwaltung auf, tätig zu werden. „Angesichts des Umstandes, dass inzwischen sämtliche gesellschaftlichen Akteure aufgerufen sind, alles in ihrer Kraft Stehende zu unternehmen, um Energie zu sparen und Heizkosten zu begrenzen, ist das ein völlig inakzeptabler Zustand“, so die Fraktion. „Wir werden diesen Umstand in den Gremien des Stadtrats zur Sprache bringen. Die Verwaltung sollte mit den Verantwortlichen der LEG kurzfristig Kontakt aufnehmen, um noch vor Einsetzen der kommenden Heizperiode die betroffenen Wohnungen mit zeitgemäßem Isolierglas auszustatten. Ergänzend wären mit den Stadtwerken Modelle zu entwickeln, wie die unverschuldet in Not geratenen Mieter von den explodierenden Kosten entlastet werden können“, sagt Ratsherr Bernd Ulrich.