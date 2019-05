Gesundheit : Äußere Wendung – wenn das Baby in Beckenendlage liegt

Im Helios Klinikum Niederberg versuchen erfahrene Geburtshelfer, das Kind in die richtige Position zu bringen.

(RP) Veronika W. ist in der 38. Schwangerschaftswoche als bei der Vorsorge festgestellt wird, dass ihr Baby in Beckenendlage liegt. Doch was passiert in so einem Fall mit Mutter und Kind?

Ungefähr 4 Prozent aller Babys liegen am errechneten Termin in Beckenendlage. In der Hälfte der Fälle liegt aber dafür kein erkennbarer Grund vor. Manchmal können besondere Formen des mütterlichen Beckens oder der Gebärmutter, Myome, eine verringerte Fruchtwassermenge oder Nabelschnurproblematiken das Kind an der Drehung in die Schädellage hindern.

Grundsätzlich kann ein Kind aus Beckenendlage spontan vaginal geboren werden. Bei bestimmten, ungünstigen Kriterien sollte aber ein Kaiserschnitt erwogen werden. Die dritte Möglichkeit ist die sogenannte „äußere Wendung“ des Kindes um eine normale, vaginale Geburt mit dem Kopf voran zu ermöglichen. Die Mutter wünschte sich eine normale Geburt. In der Geburtsplanungssprechstunde erfolgt eine Ultraschalluntersuchung zur Bestimmung des Gewichts des Babys, der Fruchtwassermenge und der Anhaftungsstelle der Plazenta. Dabei wird auch geprüft, ob eine Nabelschnurumschlingung um den Hals des Kindes vorliegt. Nach einem ausführlichen Gespräch entscheiden sich die Eltern dann zusammen mit Dr. Sabrina Winde, Oberärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Helios Klinikum Niederberg, zur Durchführung der „äußeren Wendung“.

Die „äußere Wendung“ ist ein Begriff aus der Geburtshilfe, der die Veränderung der kindlichen Lage in der Gebärmutter aus der Steiß- oder Querlage in die Schädellage beschreibt. Dabei versucht ein erfahrener Geburtshelfer das Kind von außen durch die Bauchdecke zu drehen. „Das Kind soll in der Gebärmutter durch bestimmte Handgriffe dazu bewegt werden, eine Rolle vorwärts zu machen, damit es von der Steiß- in die Schädellage wechselt“, erklärt Sabrina Winde. Die Risiken einer äußeren Wendung sind äußerst gering. So kommt es nur in 0,5-1 Prozent der Fälle zu Komplikationen die einen sofortigen Kaiserschnitt zur Folge hätten. Der Eingriff sollte deshalb auch erst ab der 37. Schwangerschaftswoche stattfinden, da zu diesem Zeitpunkt von einer entsprechenden Reife des Kindes auszugehen ist.

Am Tag der äußeren Wendung wurde die werdende Mutter im Kreißsaal aufgenommen. Es erfolgte nochmals eine Ultraschalluntersuchung und es wurde ein CTG für 30 Minuten geschrieben. Nach etwa 15 weiteren Minuten ging es dann los. Auf den Bauch wurde reichlich Ultraschallgel aufgetragen. Zunächst streicht Winde wie bei einer Massage über den Bauch der Mutter um das Kind zu stimulieren. Dann wird der Steiß des Kindes mit leicht rüttelnden Bewegungen nach oben geschoben, gleichzeitig schiebt sie mit der anderen Hand den Kopf des Kindes vorsichtig nach unten, so dass das Kind den gewünschten Purzelbaum machen kann. Das tat das es dann auch. Nach wenigen Minuten ist die äußere Wendung beim ersten Versuch erfolgreich vollzogen. Mutter und Kind sind wohlauf, es gab keinerlei Komplikationen. „Ich bin sehr erleichtert und froh, dass einer natürlichen Geburt nichts mehr im Weg steht und dass das Team um Dr. Gerd Degoutrie sich so kompetent und freundlich um uns gekümmert hat“, sagt die zukünftige zweifache Mutter.