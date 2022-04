Covid-Impfung : KV Nordrhein zählt im Dezember 2021 die meisten Covid-Impfungen

Ratingen / Düsseldorf Die niedergelassenen Ärzte bieten seit dem 6. April 2021 Impfungen gegen COVID-19 an. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein zieht Bilanz.

() Innerhalb der vergangenen zwölf Monate haben die Praxen in Nordrhein insgesamt 11,4 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Zum Vergleich: Das entspricht mehr als der zehnfachen Anzahl jährlicher Influenzaimpfungen in den Praxen mit durchschnittlich 1,04 Millionen Impfungen in den Jahren 2016 bis 2020.

Insgesamt haben sich 6.755 Praxen an den Impfungen beteiligt. Der Tag mit den meisten Impfungen war der 14. Dezember 2021: 146.602 Mal wurde an diesem Tag gegen COVID-19 geimpft. Die beste Woche in den Praxen war die Kalenderwoche 49/ 2021. In der Nikolauswoche wurden 625.246 Impfungen in 5.328 Praxen durchgeführt. In diesem Zeitraum haben auch vermehrt Impfungen an den Wochenenden im sogenannten „Impfadvent“ stattgefunden. Durchschnittlich kamen kurz vor Weihnachten somit pro Praxis 117 Impfungen je Woche zusammen.