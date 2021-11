Ratinger Verkehrsprobleme : Freiligrathring ab Sonntag zweispurig

Dauerbaustelle Freiligrathring: Am Sonntag soll die Einbahnstraßenregelung aufgehoben werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Ein Ende ist in Sicht: Die Einbahnstraßen-Regelung soll aufgehoben werden. Bei Ausschachtungsarbeiten für den Fernwärmeausbau war im Bereich Freiligrathring/Poststraße eine Undichtigkeit im Gasrohrnetz entdeckt worden.

Das Baustellen-Dickicht in der Innenstadt wird ein wenig gelichtet. Und dies ist eine gute Nachricht für alle, die sich mit dem Pkw tagtäglich durch die City quälen müssen. Wie Stadtwerke-Sprecherin Julia Amels-Westerkamp auf RP-Anfrage betonte, schreiten die Arbeiten am Freiligrathring gut voran, „sodass wir davon ausgehen, dass die Einbahnstraßenregelung wie geplant am kommenden Sonntag aufgehoben werden kann und der Freiligrathring dann wieder zweispurig befahrbar sein wird.“ Danach werde man die regulären Ausbauarbeiten fortsetzen.

Wie bereits berichtet, war bei Ausschachtungsarbeiten für den Fernwärmeausbau im Bereich Freiligrathring/Poststraße eine Undichtigkeit im Gasrohrnetz entdeckt worden. Die Folge: Reparaturarbeiten mussten sehr kurzfristig starten. In diesem Bereich am Freiligrathring wurde für die Dauer der Baumaßnahme eine Einbahnstraße eingerichtet.

Info Drastisches Tempolimit Regelung: Auf dem Freiligrathring gibt es zurzeit ein drastisches Tempolimit – und zwar 10 km/h. Grund sind die Hindernisse im Baustellenbereich und die enge Verkehrsführung, die ein schnelleres Fahren nicht zulassen. Staus: Vor allem an der Kreuzung Industriestraße/Europaring/Freiligrathring kommt es zu langen Staus.

Um im späteren Verlauf des Fernwärmeausbaus für die Straßenquerung im Bereich Röntgenring/Schwarzbachstraße nicht noch einmal eine Einbahnstraße einrichten zu müssen, haben die Stadtwerke in diesem Zuge die Trassenarbeiten in diesem Bereich vorgezogen.

Somit gilt die Einbahnregelung für die Behebung der Gasundichtigkeit bereits ab der Kreuzung Industriestraße/Europaring/Röntgenring. Von der Kreuzung an der Bahnstraße in Richtung Poststraße/Röntgenring ist die Straße weiterhin befahrbar. In Gegenrichtung wurde eine weitläufige Umleitung ausgeschildert. Sie verläuft über die Industriestraße, Mettmanner Straße, Balcke-Dürr-Allee und Bahnstraße. Eine Einschränkung gibt es jedoch auch für den Verkehr, der aus Richtung Bahnstraße kommt. Man kann vom Freiligrathring aus nicht nach links in die Poststraße abbiegen. Auch hier wurde eine Umleitung ausgeschildert.

Für die vier Buslinien, die auf diesem Abschnitt in Richtung Bahnstraße und S-Bahnhof Ratingen Ost verkehren, wurde eine Umleitung über die Karl-Theodor-Straße eingerichtet. Das führt vor allem in den Morgen- und Abendstunden zu sehr hektischen Situationen.

Die City ist sozusagen gepflastert mit Baustellen. Man nehme nur das Bechemer Carré, die Wallhöfe und das Wogera-Bauvorhaben an der Hans-Böckler-Straße. Ein Hauptschwerpunkt ist das große Projekt der Stadtwerke: Seit Ende 2015 erweitert der Energieversorger sein Fernwärmenetz.

Dafür wurden auf einer Strecke von über vier Kilometern neue Versorgungsleitungen verlegt, die vom Fernheizkraftwerk Ratingen West quer durch das Stadtzentrum bis in die östliche Innenstadt führen. Das Calor-Carré konnte bereits an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Ab Anfang Juli 2021 folgten der Ausbau in der Graf-Adolf-Straße sowie der nächste große Bauabschnitt vom Calor-Carré bis nach Ratingen Süd. „Die Fernwärmeversorgung ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Ratingen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir das bestehende Fernwärmenetz erweitern und so noch mehr Liegenschaften mit klimafreundlicher Fernwärme versorgen können“, sagte Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen, zum Hintergrund der ambitionierten Maßnahme.

Los ging es also auf einem kleinen Teilstück zwischen der Graf-Adolf-Straße, Höhe Hausnummer 7, und dem Wilhelmring. Für Frank Kluitmann, Leiter der Abteilung Erzeugung bei den Stadtwerken Ratingen, war es wichtig, die Einschränkungen während der Bauphasen für alle so gering wie möglich zu halten, so hat man die Arbeiten vom Calor- Carré bis nach Ratingen Süd deshalb in kleinere Teilabschnitte gegliedert.

Auf Unverständnis stieß allerdings die Tatsache, dass gut gemachte Radweg-Markierungen – zum Beispiel auf dem Freiligrathring – wegen Bauarbeiten aufgerissen werden mussten. Kritische Frage von Bürgern: Hätte man das nicht besser planen können? Bis voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2022 soll der komplette Bauabschnitt vom Calor-Carré bis nach Ratingen Süd abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt wird eine Versorgung mit Fernwärme für alle an der Trasse liegenden Immobilien möglich sein. Neben öffentlichen Liegenschaften können dann auch privat oder gewerblich genutzte Immobilien an das Fernwärmenetz angeschlossen werden, so die Stadtwerke.