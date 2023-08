Debatte in Heiligenhaus Parken am Hitzbleck-Forum - Fragen nach Details

Der Blick voraus: „Sollte die nun erfolgte Regelung nicht zu ändern sein, wird dies sicher Auswirkungen auf gesamte Parksituation in der Innenstadt haben. Wir bitten die Verwaltung diese, auch in Hinblick auf eine geplante Baumaßnahme an der Kreuzung Kettwiger/Westfalenstraße und den dadurch erfolgenden Wegfall des dortigen Parkplatzes, darzustellen.“ Daraus ergeben sich aus SPD-Sicht weitere Themen: „wir bitten darum aufzuzeigen und konzeptionell darzustellen, wie mit der neuen Situation umzugehen ist, um negative Folgen für den Besuch unserer Innenstadt zu vermeiden.“