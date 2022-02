Homberg : Doppelt so hohe Kosten für Gas-Hausanschluss

Doppelt so hohe Kosten für Gas-Hausanschluss

Homberg Neue Kalkulation bringt Homberger Bürger in Rage.

Vieles wird teurer, man denke nur an die horrenden Energiepreise. Wenn die Kosten jedoch doppelt so hoch sind wie noch vor wenigen Monaten, dann hört der Spaß auf. Das hat sich jetzt ein Anwohner der Rosendalstraße in Homberg gedacht, als er von den Stadtwerken einen Kostenvoranschlag bekam.