Glasfaserausbau in Isenbügel Ärger wegen „Stolperfallen“

Digitalisierung per Glasfaserausbau, vorangetrieben von Stadtteil zu Stadtteil – das stand zunächst für Hetterscheidt, steht jetzt für Isenbügel auf dem Jahresplan. Die Arbeiten in Hetterscheidt sind inzwischen abgeschlossen. Am Nelkenweg in Isenbügel kann davon derzeit noch keine Rede sein.