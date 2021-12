Bürgermonitor für Heiligenhaus : Knatsch um Grundstücke in der Oberilp

Inzwischen sitzt der Ärger tief bei Helge Scharmann, Wilhelm Busse, Ingrid und Jürgen Loose und Marianne Nickel. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Stadt listet letzte, unbebaute Grundstücke auf und will sie zum Verkauf anbieten. Das sorgt an mehreren Stellen für Ärger. So formiert sich in der Oberilp Widerstand gegen offenbar angedachte Gewerbeansiedlung nahe Wohnhäusern.