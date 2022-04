Ratinger Innenstadt : BU-Fraktion: Eigentümer soll Schandfleck sauber halten

Ratingen Gelände sollte bebaut werden, nun ist es voller Müll.

Händler und Gastronomen haben den unteren Teil der Bechemer Straße zu einem beliebten Treffpunkt gemacht, der in den Sommermonaten wieder starken Zulauf bekommen wird. Doch es gibt ein großes Ärgernis – und dies seit vielen Jahren: das Gelände, auf dem die frühere Stern-Apotheke stand. Das Haus wurde abgerissen, es sollte ein Neubau-Projekt realisiert werden. Bisher hat sich nichts getan. Stadt und Eigentümer konnten sich bei den Planungen nicht einigen. Seit langem ruht die Geschichte. Was geblieben ist: Ein vermüllter Schandfleck stört das Entree zur Innenstadt erheblich.

Nun hat sich die Fraktion der Bürger Union (BU) eingeschaltet. In einem Antrag wird die Verwaltung gebeten, den Eigentümer der abgesperrten privaten Brachfläche auf der Bechemer Straße/Karl-Theodor-Straße aufzufordern, dieses Areal zukünftig regelmäßig zu säubern und von Unrat aller Art befreien zu lassen. Grund: Geschäftsleute und Gastronomen sowie die Bürgerschaft müssen seit langer Zeit mit dieser hässlichen Brachfläche auf der Haupteingangsachse in die Innenstadt leben.

Der unsägliche Zustand sei nicht länger hinnehmbar, so BU-Fraktionschef Rainer Vogt. Es entstehe auch eine Ungezieferproblematik, die unbedingt vermieden werden müsse. Der Eigentümer stehe in der Pflicht, seine Liegenschaft in einen sauberen und einwandfreien Zustand zu versetzen. „Durch unseren Antrag möchten wir die Stadt nachhaltig bitten, für die Erfüllung dieser Pflicht zu sorgen“, so Vogt.