Ratinger Karneval : Kostümsitzung statt Prinzenproklamation

Das Ratinger Prinzenpaar freut sich auf die Session. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Höhner sind bei der Sessionseröffnung am 12. November in der Stadthalle dabei. Auch in Sachen Eintrittspreise haben sich die Verantwortlichen des Karnevalsauschusses etwas Besonderes einfallen lassen. Karten gibt es in diesem Jahr einheitlich auf allen Plätzen für 22 Euro.

(RP) Corona hat vieles auf den Kopf gestellt. So wird es erstmalig im Ratinger Karneval keine Prinzenpaar-Proklamation geben, da es aufgrund der nahezu ausgefallenen letzten Karnevalssession bereits ein gekürtes Prinzenpaar gibt. Christian I. und Tina I. regieren nun bereits seit fast einem Jahr das Narrenvolk. Leider musste die letzte Session pandemiebedingt beendet werden, bevor sie so richtig begonnen hatte. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatten sich Christian I. und Tina I. bereit erklärt, ein weiteres Jahr als Ratinger Prinzenpaar zu regieren.

Dies haben die Verantwortlichen des Ratinger Karnevalsauschusses als Chance gesehen, nur einen Tag nach dem 11.11. und dem damit verbundenen Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz anstelle der Prinzenpaar-Proklamation eine große Kostümsitzung zur Sessionseröffnung zu organisieren. Unter dem Motto „Der Löwe ist los“ soll am 12. November in der Stadthalle der Kostümkarneval eröffnet werden. Start ist pünktlich um 18.55 Uhr (Einlass 17 Uhr).

Begleitet wird dies von einem bunten Programm, zusammengestellt von Präsident Mirco Köstring, der gemeinsam mit Katrin Hofmann durch den Abend führen wird. Nachdem die Prinzengarden der Stadt Ratingen, zusammen mit der Stadtgarde Funken Rot-Wiss, das Prinzenpaar standesgemäß durch den Saal auf die Bühne begleitet haben, beginnt das bunte Programm.

Für Stimmung werden neben Liselotte Lotterlappen karnevalistische Größen wie Björn Heuser und die Jeck Streets Boys sorgen. Der Höhepunkt wird ohne Frage der Auftritt der Karnevals-Kultband Höhner werden.

Für junge Jecken (bis einschließlich 28. Lebensjahr) stehen Karten bereits für elf Euro zur Verfügung. „Damit möchten wir allen Jecken ein Angebot machen, mit uns Karneval zu feiern, zu einer Zeit, in der das Feiern nicht immer leichtfällt“, so der 1. Vorsitzende des Karnevalsauschusses, David Uhr.