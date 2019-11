Gefährliche Knochenbrüche : Ältere haben ein höheres Sturzrisiko

Kreis Mettmann Knochenbrüche haben für Senioren häufig schwerwiegende Folgen.

Hunderttausenden geht es jedes Jahr in Deutschland so. „Der hüftgelenksnahe Oberschenkelbruch, umgangssprachlich auch Oberschenkelhalsbruch genannt, ist die mit Abstand häufigste behandelte Fraktur in Krankenhäusern“, erklärt Dr. Hans Bayer-Helms, orthopädischer Chefarzt am St.-Josefs-Krankenhaus Hilden.