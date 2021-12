Ratingen : Konzert wird nach Pandemiepause dankbar angenommen

Homberg Künstler gestalten unter der Leitung von Ulrich Cyganek in der Christuskirche ein Adventskonzert zu dem Thema „Der Heiland kommt“. Das Publikum dankt mit begeistertem Applaus.

() Endlich wieder sakrale Musik! So dachten offenbar viele Homberger, und so erfreute sich die Homberger Musik zum Advent in der Christuskirche eines regen Zuspruchs.

Unter der Leitung von Ulrich Cyganek gestalteten die Künstler das Thema „Der Heiland kommt“ abwechslungsreich und einfühlsam. Dabei begeisterten die kraftvollen Stimmen von Dorothea Wessel (Sopran), Kerstin Enzweiler (Alt) und Jens-Felix Müller (Bariton). Eingerahmt und unterstützt wurden die Sänger in gekonnter Weise durch die Violinisten Philipp Stubendorff und Uta Schipull sowie Marina Cyganek am Violoncello und Uwe Witt am Kontrabass. Im Wechselspiel von Ulrich Cyganeks romantischer Orgel , den Sängern und Streichern sorgten vor allem auch die von Frank Meixner und Ute-Barbara Morguet wunderbar stimmungsvoll gespielten Altflöten für die adventliche Atmosphäre des Musikabends.

Pfarrer Michael Füsgen erinnerte mit zwei Lesungen an Jesu Einzug in Jerusalem, aufgelockert durch das beliebte „Tochter Zion, freue dich“ von Georg Friedrich Händel. Die Freude über die bevorstehende Ankunft des Herren spiegelte sich danach auch im Stück „Hosianna, dem Sohne Davids“ von Georg Philipp Telemann und der beinahe spielerischen Trisonate in e-moll von Johann Christian Schickardt. Michael Füsgen zitierte darauf das bekannte „Im Anfang war das Wort“ aus dem Johannesevangelium, um noch einmal die Bedeutung des Advents hervorzuheben. Als Bekräftigung dessen erklang schließlich „Das Wort ward Fleisch“ von Dedekind sowie das Andante in B-Dur von Händel. Michael Füsgenschloß darauf den Konzertabend mit einem Gebet um Licht in der Dunkelheit der Welt und sprach darauf den Abschlusssegen. Die Künstler verabschiedeten sich schließlich mit dem frohlockend-festlichen „Nun jauchzet all, ihr Frommen“ von Johann Crüger, und als musikalisches wie spirituelles Ausrufungszeichen ertönte am Ende das „Gloria in Excelsis Deo“. Die Zuhörer dankten es den Ausführenden mit einem begeisterten Applaus.