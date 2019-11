Ratingen : Adventskonzert in der Stadtkirche

Adventskonzert in der Stadtkirche

Die Adventskonzerte der Musikschule in der Evangelischen Stadtkirche haben bereits Tradition. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Großer Auftritt der Musikschüler. Besucher können Weihnachtslieder mitsingen.

(RP) Traditionell zum ersten Advent ist die Städtische Musikschule Ratingen in der Evangelischen Stadtkirche an der Lintorfer Straße mit einem besinnlichen Konzert zu Gast. Beginn am Sonntag, 1. Dezember, ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.