Adventskonzert : Kammerchor gibt Weihnachtskonzert

Der Kammerchor Ratingen singt traditionell vor Weihnachten in der Kirche St. Peter und Paul. Foto: Blazy, Achim (abz)

Aufführungen sind am Samstag in St. Peter und Paul und am Sonntag in St. Bartholomäus in Hösel.

(RP) Das Advents- und Weihnachtskonzert des Ratinger Kammerchores steht unter dem Thema des einleitenden Chorsatzes „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ des Renaissancekomponisten Michael Praetorius. Im weiteren Programm kommen Motetten passend zur Festzeit oder mit adventlichem bzw. weihnachtlichem Bezug von zeitgenössischen Komponisten des europäischen Sprachraums zu Gehör. Unter anderem des Norwegers „Ola Gjeilo“, des Esten „Arvo Pärt“ sowie des Walisers „Paul Mealor“.

Im Zentrum des Konzertes steht die, dem Ratinger Kammerchor gewidmete „Weihnachtsgeschichte“ für vier- bis acht-stimmigen, gemischten Chor und Evangelist von Benedikt Burghardt. In einem neuen musikalischen Gewand erscheinen bei diesem Werk Texte bekannter Advents- und Weihnachtslieder wie „Es kommt ein Schiff geladen“, „Es ist ein Ros‘ entsprungen“, „Und unser lieben Frauen“ sowie viele weitere. Die Partie des Evangelisten übernimmt dabei der Bariton Jakob Kreß aus Nürnberg.

Der Chor lädt ein für Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr in St. Peter und Paul und Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in St. Bartholomäus in Hösel. Der Eintritt ist frei, der Chor bittet am Ausgang um Spenden für die Chorarbeit.

Interessante und spannende Chorwerke wie das vorgenannte erfordern einen konstanten und ausreichenden Bestand an Ausführenden. Der Ratinger Kammerchor sucht immer Verstärkung für alle Stimmen.Wer also stimmlich vorgebildet ist, idealerweise Chorerfahrung mitbringt und Lust hat, in angenehmer Probenatmosphäre tolle Chorprojekte zu verwirklichen, ist zur Mitwirkung eingeladen. Nähere Infos dazu und Kontakt über die Website ratinger-kammerchor.de/mitmachen/.