Tiefenbroich : Adventsbasar und Bücher-Flohmarkt in Tiefenbroich

Tiefenbroich (RP) Die Frauengemeinschaft, der Kindergarten und die Bücherei St. Marien in Tiefenbroich laden für Freitag, 22. November, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 23. November, von 12 bis 17 Uhr zum Adventsbasar und großen Bücher-Flohmarkt in den Pfarrsaal St. Marien, Marienstraße 4, ein.

