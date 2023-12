Berufskolleg Niederberg Berufsschüler starten ihre Päckchenaktion neu

Tausende von Kilometern werden die mit Spiel- und Malsachen, Kleidung und Hygieneartikeln gefüllten Pakete reisen – nach Moldawien, Rumänien, Bulgarien und in die Ukraine. Dort, so erzählt uns ein Schüler, fehlt es Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen und Familien oft an finanziellen Mitteln, um den Kindern an Weihnachten eine Freude zu bereiten. „Weihnachten ohne Geschenke? Das darf doch nicht sein“. Das Berufskolleg Niederberg des Kreises Mettmann beteiligt sich bereits zum sechsten Mal in Folge an dem vom Service Club Round Table initiierten Hilfsprojekt. Vier Wochen lang waren etwa 20 Schülerinnen und Schüler sowie die Verbindungslehrerinnen und –lehrer in allen Klassen des BkN unterwegs, um für den „Weihnachtspäckchenkonvoi“ zu werben, und um Sach- und Geldspenden zu bitten. Auch die Spendenbereitschaft vieler Betriebe, die sich auf der Berufsinformationsveranstaltung BiV präsentierten, sei groß gewesen. „163 Päckchen, die wir übergeben können, sind auch für uns ein neuer Rekord“, so Schulleiter Frank Flanze. „Ich bin wirklich stolz auf das Engagement und die Hilfsbereitschaft unserer zahlreichen Schülerinnen und Schüler und unserer Lehrkräfte, die gespendet, gesammelt und all diese Pakete so liebevoll verpackt haben. In jedem dieser Pakete steckt also auch geschenkte Zeit und Fürsorge drin.“