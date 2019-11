Neues Angebot : „Advents-Treff“ ersetzt den Weihnachtsmarkt

(RP) Der „Advents-Treff“ wird in diesem Jahr erstmalig von der Werbegemeinschaft Lintorf organisiert. Am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, können alle Lintorfer und natürlich auch auswärtige Gäste in vorweihnachtlicher Stimmung auf dem Lintorfer Markt zusammenkommen und es sich bei Glühwein, Feuerzangenbowle, Grünkohl und Würstchen gut gehen lassen.

„Unser traditioneller Weihnachtsmarkt hatte in den letzten Jahren leider nicht mehr den Zuspruch, der die Mühen und Kosten der Organisation gerechtfertigt hätte. Ersatzlos streichen war letztendlich aber auch keine Option“, sagt der Hauptorganisator Uwe Spelter. Das „Zusammenkommen“ und die Pflege der Gemeinschaft sind das wichtigste Ziel des neuen „Lintorfer Advents-Treff“.

Bei Weihnachtlicher Musik können die Lintorfer trocken und gut versorgt zusammenkommen und eine entspannte Unterbrechung der oft stressigen vorweihnachtlichen Zeit genießen. Es gibt ein Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene. So werden die Pfadfinder ihre große Jurte aufbauen, mit einem Lagefeuer, an dem die Kinder sich selber Stockbrot zubereiten können. „Es sieht gut aus bei uns – alle sind gespannt!“ meldet Rolf Pruess, Leiter des Stammes Richter vom Berg vom Deutschen Pfadfinderbund.

Am Lagerfeuer werden auch fast durchgehend Weihnachtsgeschichten vorgelesen. „Die Kinder werden bestimmt große Augen machen“, sagt Illa Mentzen von der KöB St. Anna Lintorf, die beim Vorlesen durch ihren Mann Gert und durch Patrizia Mentzen unterstützt wird.

Weihnachtliche Musik und entsprechende Deko wird beim Advents-Treff bestimmt für eine schöne Stimmung sorgen. Dafür hat unter anderem die Spee´sche Forstverwaltung zwei Tannen für den Marktplatz gestiftet.