Heiligenhaus Advent zwischen Hip-Hop und Handwerk

„Also, was ziehen die Hip-Hop-Elfen an? Hat jemand einen Weihnachtspulli?“ „Ich habe noch einen Haarreifen mit Glitzer-Sternen!“ Die inklusive Tanzgruppe von Pro Mobil, Verein für Menschen mit Behinderung, ist mitten in den Vorbereitungen für die große Aufführung am 11. Dezember um 18.30 Uhr im Hotel Neues Pastorat an der Hauptstraße.