Adams-Ausbildungsbörse in Ratingen : Berufskolleg veranstaltet nach drei Jahren wieder Ausbildungsbörse

Adams-Ausbildungsbörse in Ratingen

25 Unternehmen stellten bei der Ausbildungsbörse am Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs ihre Ausbildungsgänge vor. Foto: AJC

Ratingen Nach drei Jahren fand jetzt wieder eine Ausbildungsbörse am Adam-Josef-Cüppers-Kolleg statt. Azubis aus 25 Betrieben informierten die Schüler der Abschlussklassen.

() Die Wirtschaft sucht händeringend Auszubildende, Schüler suchen Ausbildungsplätze und doch scheint es schwer zu sein einander zu finden. Ein wesentlicher Grund liegt in der Coronapandemie, durch die Veranstaltungen, die zukünftige Auszubildende und Unternehmen zusammenbringen, nicht stattfinden konnten. So war es auch am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (AJC). Nach drei Jahren fand jetzt wieder eine Ausbildungsbörse statt.