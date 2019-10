Ratingen West : Achtjährige gerät unter Bus – schwer verletzt

Ratingen West (RP/kle) Schwerer Unfall auf der Berliner Straße: Am frühen Freitagabend (11. Oktober) befuhr ein 50-jähriger Düsseldorfer gegen 19.05 Uhr mit seinem Linienbus der Rheinbahn die Dieselstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße und bog nach links in diese ein.

Hierbei übersah er ein achtjähriges Mädchen aus Ratingen, das in gleicher Richtung die Berliner Straße querte. Die Schülerin kam in Folge der Kollision zu Fall und geriet unter den Bus.