Mach mal Pause: : Stadt stellt Bänke in Hösel und Eggerscheidt auf

Ratingen Ein Teil der Bänke wurde aus dem Erlös der Reh-Versteigerung 2018 in Hösel finanziert. Zur 800-Jahr-Feier wurden Rohlinge aus Styropor gestaltet. Es kamen rund 5000 Euro zusammen.

An sieben Standorten in Hösel und Eggerscheidt haben die Kommunalen Dienste inzwischen die Bänke aufgestellt: auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummern 112, 127 und 138, auf der Eggerscheidter Straße/ Ecke Am Teckenberg, Am Dickelsbach (Ausgang Wald), am Hölenderweg 42 und am Hölenderweg gegenüber Hausnummer 77. Eine achte Bank auf der Eggerscheidter Straße in Höhe des Kindergartens wird montiert, sobald die aktuell laufenden Bauarbeiten für den Fußgängerüberweg abgeschlossen sind.