Heiligenhaus Doppelziel: Naherholung und Hochwasserschutz

Der Abtskücher Teich steht bisher nicht auf Liste. Er ist ein Sonderfall, wie Christoph Nietfeld, Fachgebietsleiter für Gewässer beim BRW erläutert. Ebenso wie der Goldberger Teich in Mettmann und das HRB Itter/Trotzhilden in Hilden. Speziell der Abtskücher Teich, der (noch) vom Rinderbach durchflossen wird und der lange als Schönteich einer Kläranlage genutzt wurde, wird die BRW-Fachleute auch in diesem Jahr weiter beschäftigen. Nur ist der Zeitplan bisher offen. „Die Baugenehmigung liegt seit 2021 vor, nur ist aktuell der Förderantrag noch nicht bewilligt“, sagt Nietfeld zu den Formalien. Im Fall Abtskücher Teich hat es auch die Ausführungsplanung in sich. Denn auch während der Bauphasen muss der Hochwasserschutz gewährleistet bleiben. Kernpunkte der Pläne, die in Heiligenhaus seit Jahr und Tag mit Argusaugen verfolgt werden: Der Wasserspiegel des Teichs wird wird durch die dauerhafte Absenkung des Wasserspiegels um rund einen Meter gesenkt, der Absperrdamm um 40 Zentimeter erhöht. Außerdem wird das Hochwasser-Entlastungsbauwerk – es ähnelt einem riesenhaft dimensionierter Badewannenabfluss – erneuert. Außerdem soll die beliebte Naherholungslandschaft erhalten bleiben. Vorgesehen sind auch eine Röhricht-Zone und eine Vogelinsel. Der Rinderbach wird in den neben dem Uferweg verlaufenden Graben auf der Nordseite umgeleitet, der bis zu seiner Einmündung in den Bachabschnitt unterhalb des Teichauslaufes ein naturnah gestaltetes durchgängiges Bachbett erhält.