Berufskolleg Niederberg : Fachschüler für Technik überzeugen Experten

Niederberg 19 Studierende der Fachschule für Technik am Berufskolleg Niederberg präsentieren ihre Projekte. Fast sechs Monate lang haben sie daran gearbeitet.

(RP) Viel Applaus und gute Noten ernteten die 19 Studierenden der Fachschule für Technik am Berufskolleg Niederberg: Nach coronabedingter, einjähriger Pause hatte die mit etwa 1800 Schülern und 29 Bildungsgängen größte Schule in der Schlüsselregion erneut zur großen Projektpräsentation der Akademie Technik, Schwerpunkt Maschinenbau, eingeladen und damit an ihre Tradition angeknüpft. Die 17 Absolventen und zwei Absolventinnen überzeugten das Fachpublikum dabei mit ihrer technischen Expertise und professionellen Präsentationstechnik.

Fast sechs Monate lang arbeiteten die Absolventinnen und Absolventen der dreieinhalbjährigen Abendakademie an ihren aufwendigen Konzepten und Maschinenkonstruktionen, die nun in den Firmen Breuckmann GmbH, Wilka Schließtechnik GmbH, Julius Berger GmbH & Co KG, Emka Beschlagteile GmbH & Co KG sowie Pintsch Wolber GmbH zur Anwendung kommen sollen.