Ratingen : Berufskolleg bietet neuen Bildungsgang zum Erzieher an

Ratingen Richtig studieren und im Nebenjob als Fachkraft bezahlt werden – das klingt wie ein Traum. Doch es ist möglich, wenn man mit dem Abitur auch gleichzeitig eine voll anerkannte Berufsausbildung bestanden hat.

Wichtigstes Hauptfach ist Sozialpädagogik. Parallel zum Schulunterricht verläuft die praktische Ausbildung. Von der elften bis 13. Klasse findet das Praktikum immer an einem bestimmten Tag statt. In der 14. Klasse werden dann Unterricht und Praktikum in Blockphasen unterteilt. Das ist besonders relevant für die Erzieherausbildung, in deren Rahmen eine praktische Prüfung in der jeweiligen Einrichtung abgenommen wird.