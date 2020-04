Lernen : So bereiten sich Schüler auf ihr Abitur vor

Seit Corona hat sich ganz viel geändert, wie die Abläufe am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Lintorf belegen.

So hatte sich die Abiturienten die letzten Wochen ihrer Schulzeit am Lintorfer Kopernikus-Gymnasium (KGL) nicht vorgestellt. Niemand hatte gedacht, dass ein Virus allen einen Strich durch die Rechnung macht und zum Umdenken zwingt. „Wir wussten zwar schon von den Gefahren, die von dem Virus ausgehen. Es gab auch entsprechende Belehrungen in der Schule zu Hygieneregeln und Verhaltensweisen“, sagte Schülerin Vanessa. Aber welche konkreten Auswirkungen das auf ihre Abschlussprüfungen haben sollte, wurde erst wirklich klar, als die Schulen auf Anordnung der Landesregierung ihre Pforten schlossen.

Doch Abitur bedeutet für die Schülerinnen und Schüler nicht nur Lernen und Prüfungen. „Auch wenn es zur Zeit sicherlich größere Probleme und Herausforderungen gibt, und alle froh sein können, wenn sie gesund sind, ist es schon ein wenig traurig, dass unser Abschluss so anders ablaufen wird“, meint Vanessa. Die traditionellen Abipullis soll es übrigens trotzdem geben. Es wird schon überlegt, zu welchem Anlass und wie man sie gemeinsam anziehen könnte. Die Abiturklausuren beginnen am 12. Mai 2020. An das Ende der Hauptphase am 25. Mai schließen sich unmittelbar die Nachschreibetermine vom 26. Mai bis zum 9. Juni an. Die Terminverschiebung führt dazu, dass der Brückentag nach Christi Himmelfahrt am 22. Mai für Prüfungen genutzt werden muss. Am KGL ist der 22. Mai bisher beweglicher Feiertag. Diese Regelung ist zumindest für die Abiturienten damit aufgehoben.