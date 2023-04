Ratingen und Heiligenhaus Abiklausuren – Folgen einer Download-Pleite

Am Tag danach klingt bei der Bewertung ein Stück ungläubiges Staunen mit: „Das ist normalerweise nicht schwierig. Und schließlich machen wir es jedes Jahr.“ So kommentiert Andrea El Sherif, Leiterin des Ratinger Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums einen Dienstagnachmittag und -abend, der diesmal acht Stunden lang von einer Pannen-Premiere gekennzeichnet war. In dieser Zeit war es landesweit nicht gelungen, den Download der Prüfungsaufgaben für die geplante Mittwochs-Abiklausuren in naturwissenschaftlichen Fächern zu starten. Das Non-Ergebnis vom Dienstag: Die Klausuren sind auf Freitag verschoben.