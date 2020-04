Pfadfinder-Aktion : Abenteuer zuhause statt am Lagerfeuer

Abenteuer zuhause statt am Lagerfeuer

Der Pfadfinderstamm Eisvogel Heljens hat sich für die Kinder Aktionen ausgedacht. Einen Tag lang müssen sie Aufgaben lösen.

Standort Ihr Stammesheim haben die Eisvögel am Dammweg 26 in Heiligenhaus. Aufgrund der Corona-Krise sind aktuell aber keine Treffen oder gemeinsame Aktivitäten möglich. Ob ein Stammes-Pfingstlager stattfinden kann ist derzeit noch ungewiss. Informationen dazu sollen zeitnah erfolgen.

Die Eisvögel Heljens sind Mitglied im Bund deutscher Pfadfinder. Das ist der größte interkonfessionelle Verband für Pfadfinderinnen und Pfadfinder in ganz Deutschland. Sie arbeiten ehrenamtlich und finanzieren sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen Zuwendungen.

Acht Aufgaben plus eine Sonderaufgabe warten auf die Teilnehmer. Zwischendurch gibt`s eine Mittagspause. Was die Pfadfinder – auch nicht Stammesmitglieder können gerne mitmachen – erwartet? Ringmayer verrät Aufgaben einer vergangenen Aktion. Da gibt es plötzlich Geräusche aus der Kellerküche. Jetzt heißt es richtig handeln, nachschauen, wer die Geräusche verursacht und sich ausrüsten, um gegen Monster oder Einbrecher bestehen zu können. Und dabei filmen sich die Kinder.

Was die Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Der vermeintliche Einbrecher ist ein Krokodil. Das muss in der nächsten Aufgabe mit Hilfe einer Krokodilfalle dingfest gemacht werden.Da sind spezielle Knoten gefragt. Doch das Krokodil schlägt zurück und beißt zu. Nun müssen die Pfadfinder zeigen, dass sie diese Wunde richtig verbinden können.

Die Aufgaben so schildert es Ringmayer orientieren sich also entlang einer Geschichte. Welche das bei den nächsten beiden Aktionen sein wird, wird allerdings nicht verraten. Bei der Proberunde, an der sich 16 Kinder beteiligten, „haben alle viel Spaß gehabt“, sagt Ringmayer. Und da Freunde nachfragten ob ihre Kinder auch mitmachen könnten, haben die Eisvögel nun das Angebot auch für Nicht-Pfadfinder geöffnet. „Insgesamt haben wir eine Kapazität von 100 Teilnehmern“, sagt Ringmayer.