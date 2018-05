Ratingen: ABBler unterstützen behinderte Sportler

Ratingen Zwei Ratinger Kolleginnen waren bei den Special Olympics als Riegenführerinnen dabei.

Laura Arens und Ina Giering sind zum ersten Mal als Helferinnen dabei. Wie es dazu kam? "Kollegen ha-ben uns so begeistert von ihren Erfahrungen bei den Special Olympics berichtet, deshalb haben wir zusammen überlegt, dass wir da auch gerne mal mitmachen wollen und uns bewerben", erzählt Ina Giering, die im Produktmarketing für Mittelspannungsschaltanlagen arbeitet. In Kiel war sie, wie auch Laura Arens, als Riegenführerin eingesetzt: "Wir holen die Athleten am Aufrufzelt ab und begleiten sie zu den Sportstätten und bei ihren Wettkämpfen", erklärt Laura Arens. "Wir haben alles hautnah miterlebt - vom Wettkampf bis zur Siegerehrung."

Von der Woche in Kiel kehren die beiden mit vielen Erinnerungen zurück. Ein Highlight bleibt aber ein Moment, der gut den besonderen Geist der Special Olympics verdeutlich: "Wir haben zusammen eine Gruppe von Athletinnen beim Kugelstoßen betreut", berichtet die Personalmitarbeiterin Laura Arens. "Die Sportlerin, die nach unserer Auffassung am schlechtesten - heißt am kürzesten - geworfen hat, hat sich am meisten von allen gefreut. Weil sie die Technik eingehalten hat und nicht übergetreten ist. Das war einfach so schön zu erleben! Diese Freude steckt einfach an."