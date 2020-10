Ratingen : Abbiegespur auf dem Wilhelmring ist freigegeben

Radfahrer können nun vom Wilhelmring aus nach links in die Hochstraße einbiegen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Endlich können die Radfahrer nach links in die Hochstraße abbiegen. Dazu musste erst die Ampelanlage an der Kreuzung aufgerüstet werden.

(jün) Nach der Sanierung des Wilhelmrings vor rund zwei Jahren blieben die Absperrbaken in der Straßenmitte vor der Kreuzung zur Hochstraße stehen. Wo vorher eine schraffierte Fläche die Autofahrer rechts und links vorbei leitete, sollte eine Abbiegespur für Radfahrer nach links in die Hochstraße entstehen. Doch das Vorhaben scheiterte zunächst, und zwar an der veralteten Ampelanlage. Seit kurzem ist jetzt die markierte Fahrradspur endlich freigegeben. Sie führt links am Richtung Maubeuge-Ring fahrenden Verkehr vorbei und dann nach links in die Hochstraße, die auch entgegen der Einbahnstraße für Radfahrer offen ist.

Für die Freigabe der Linksabbiegespur war nach Angaben der Stadtverwaltung eine Anpassung der Signalsteuerung nötig. Diese wurde vor Kurzem in das Steuergerät eingebaut, so dass die Spur freigegeben werden konnte. Die Erfassung und Verarbeitung der Induktionsschleifen in der neuen Spur mussten in der Planung berücksichtigt werden, erklärt das zuständige Tiefbauamt weiter.

Was das Abbiegen an sich betrifft, so gibt es keine Besonderheiten – außer das Naheliegende: Die Radfahrer müssen beim Abbiegen den Vorrang des Gegenverkehrs beachten.