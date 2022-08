Gute Noten : Azubis stellen Ratinger Firma ABB ein gutes Zeugnis aus

Ratingen Notenvergabe einmal andersherum: Nicht die Ausbilder der Ratinger Firma ABB AG vergaben Zensuren, sondern die Azubis bewerteten ihren Betrieb – mit Bestnoten. Das Unternehmen erhält zum zweiten Mal in Folge das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

() In einer anonymen Befragung wurden den Auszubildenden von der „Ertragswerkstatt“, einem Team von Wirtschaftspsychologen, rund 100 Fragen zur Qualität ihrer Ausbildung gestellt. Für das Gütesiegel wurden zusätzlich mit den Personalverantwortlichen Kennzahlen erhoben, wie die Anzahl der übernommenen Auszubildenden und die Höhe der Abbrecherquote. „Durch die Kombination dieser Kennzahlen mit der anonymen Beurteilung der Ausbildungsqualität durch die Azubis erhalten Jugendliche eine verlässliche Auskunft darüber, wie gut ein Ausbildungsbetrieb tatsächlich ist“, sagt Wirtschaftspsychologin Judith Grefe von der „Ertragswerkstatt“. In den letzten Jahren haben jährlich mehr als 100 Unternehmen die Qualität ihrer Ausbildung umfassend bewerten lassen.

Für Ulrich Winterhoff, Personalleiter am Standort Ratingen, ist es angesichts des steigenden Fachkräftemangels wichtig „auch in Zukunft in großem Umfang auszubilden und jungen Menschen eine Chance zu geben.“ Das besondere Engagement von ABB zeigt sich darin, die Auszubildenden von Beginn ihrer Ausbildung an aktiv in Geschäftsprozesse einzubinden und auch die persönlichen Kompetenzen über soziale Projekte zu fördern. „Wir bilden mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres ab September 2022 insgesamt 65 Auszubildende aus“, so Christina Esser (Ausbildungskoordinatorin).