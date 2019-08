Ratingen : Ab September neue Pächter für Stadthalle

Sam Terbeck und Sandy Gorny unterzeichneten als Geschäftsführer den neuen Vertrag mit der Stadt.

Terbeck und Gorny haben sich bereits intensiv mit der Stadthalle, dem Restaurant und dem Veranstaltungsangebot in Ratingen beschäftigt und schauen vollkommen zuversichtlich nach vorn: „Als Gastronomen mit Leib und Seele freuen wir uns auf eine schöne und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bürgern, Vereinen, Veranstaltern und Vertretern der Stadt Ratingen.“ Vor allem das Restaurant hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt, weil Gäste ausblieben und die Örtlichkeit am Rande der Innenstadt schwer zu vermarkten war. Das soll sich ändern. Und in den kommenden Wochen und Monaten warten direkt die ersten Veranstaltungshöhepunkte in der Stadthalle.