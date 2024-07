Geräte wurden umgerüstet Ab August an Parkautomaten in Ratingen bargeldlos zahlen

Es ist ein deutlicher Fortschritt: Was in den fünf Parkhäusern der Stadt bereits geht, ist jetzt auch auf den städtisch bewirtschafteten Parkflächen möglich. Ab dem 1. August kann an allen Parkscheinautomaten der Stadt bargeldlos bezahlt werden. In den vergangenen Tagen wurden sukzessive alle Automaten im Stadtgebiet entsprechend umgerüstet. Akzeptiert werden alle gängigen EC-Karten. Gleichzeitig bleibt jedoch die Möglichkeit bestehen, auch weiterhin das Parkticket mit Münzen zu zahlen.