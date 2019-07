Ratingen : Schäden: Ab Mittwoch gibt es Umleitungen auf der A 44

Ratingen (RP) Straßen.NRW repariert von Mittwoch bis Freitag Schäden auf der A 44 zwischen Düsseldorf-Nord und Düsseldorf-Flughafen. Am Mittwoch zwischen 4 und 16 Uhr wird der Verkehr in Richtung Velbert einstreifig geführt.

Zusätzlich wird die Überfahrt von der A 52, von Essen kommend, auf die A 44 in Fahrtrichtung Velbert gesperrt. Die Umleitung führt über die A 44-Anschlussstelle Düsseldorf-Stockum. Am Donnerstag zwischen 9 und 19 Uhr wird der Verkehr in Richtung Mönchengladbach einstreifig über den linken Fahrstreifen geleitet. Dann ist die Verbindung von der A 44, von Velbert kommend, auf die A 52 Richtung Essen gesperrt. Die Umleitung geht über Düsseldorf-Stockum. Am Freitag zwischen 9 und 19 Uhr wird der Verkehr einstreifig in Richtung Mönchengladbach geführt.