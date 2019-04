Ratingen : A3-Talbrücke wird saniert

Ratingen Ost Behinderungen zwischen Ratingen Ost und Mettmann für fünf Monate

(RP) Die Straßen NRW tauscht auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Ratingen-Ost und Mettmann die Fahrbahnübergänge der A3-Brücke „Schwarzbachtal“ in beiden Fahrtrichtungen aus. Am Montag, 29. April, beginnt mit der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung eine etwa fünfmonatige Baumaßnahme. In vier Bauphasen stehen immer drei verengte Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. Um Platz für die Arbeiten zu erhalten, wird zuerst in Richtung Köln ein Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn übergeleitet. Ab Juli wird die Verkehrsführung umgebaut und in Richtung Oberhausen wird ein Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn übergeleitet.